Internacional suporta assédio de árabes e deve seguir com Ricardo Mathias

Direção do Colorado estipula como ideal receber uma oferta pelo dobro do valor que o Al-Nassr ofereceu pelo jovem centroavante / Crédito: Jogada 10

O Internacional interrompeu as negociações com o Al-Nassr pela venda do atacante Ricardo Mathias. Afinal, a primeira sinalização do clube árabe em desembolsar 7 milhões de dólares (quase R$ 38 milhões na cotação atual) não agradou ao Colorado. Os gaúchos consideraram que o lucro um pouco acima de R$ 22 milhões não seria satisfatório. Assim, a diretoria entende que o ideal seria uma investida pelo dobro da quantia que os árabes pretendiam fazer. A pedida do Inter leva em consideração o fato de que o promissor centroavante já esteve no radar de grandes clubes europeus. No caso, o Ajax, da Holanda, e o Manchester United, da Inglaterra. Por isso, entende que o jogador está valorizado.

O Al-Nassr não encaminhou uma segunda proposta nos últimos dias. Inclusive, internamente, a avaliação é de que os árabes não devam insistir na negociação, apesar de ainda estar dentro do prazo. Afinal, o período de contratações na Arábia Saudita termina em 10 de setembro, na próxima quarta-feira. Vale ressaltar que o contrato de Ricardo Mathias com o Colorado expira somente em 2028. Internacional tenta incluir jogador revelado na base Por sinal, segundo informações do jornalista Vagner Martins, o Internacional sugeriu envolver o meio-campista Otávio na negociação. A intenção do Colorado era tentar convencer o Al-Nassr a ceder por empréstimo o luso-brasileiro, revelado pelo clube gaúcho. Pela diferença na capacidade financeira, o clube saudita ficaria responsável por pagar parte dos vencimentos de Otávio. No entanto, as tratativas não avançaram. Há indícios que o Grêmio também buscou a contratação do meio-campista.