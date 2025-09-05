Estêvão celebra primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira

Craque de apenas 18 anos fez de bicicleta tento que abriu a vitória do Brasil contra o Chile, no Maracanã; veja o que ele disse

Durante a vitória da Seleção por 3 a 0 sobre o Chile , nesta quinta-feira (4/9), o jovem Estêvão, de apenas 18 anos, marcou seu primeiro gol com a Amarelinha. E foi em grande estilo. Afinal, anotou de bicicleta o tento que abriu o caminho da bela apresentação brasileira no Maracanã. Assim, Estêvão revelou que era um sonho atuar no estádio carioca, bem como marcar pela Seleção.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que eu tomei perto. O primeiro gol pela Seleção Brasileira, no Maracanã, algo que sempre sonhei desde criança e hoje posso estar realizando. Dedico à minha família também, que está lá em Londres. Então beijo para vocês, minha família que tá aqui no Brasil também. Só agradeço a Deus por tudo”, disse o craque ao apito final.

Ainda na beira do gramado, o ex-Palmeiras respondeu sobre o clima no Maraca, que marcou a despedida da Seleção do povo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026.

“A gente, sempre que vem aqui, tenta dar o máximo para dar alegria para os torcedores. Eu acho que hoje a gente fez um grande jogo. Conseguimos abrir o placar no primeiro tempo. Acho que podemos falar que saímos satisfeitos daqui. Podemos melhorar muito, a gente sabe. Mas ficou com um gostinho muito bom, estamos evoluindo cada vez mais. E se foi a última vez, acho que foi muito positivo”, afirmou.