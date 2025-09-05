Dinenno busca primeiro gol em 2025 e tenta ser solução no São Paulo

Atacante ainda não balançou a rede no ano e tenta aproveitar brecha no setor ofensivo para se firmar sob o comando de Hernán Crespo / Crédito: Jogada 10

O argentino Juan Dinenno chegou ao São Paulo com a expectativa de dar mais força ao ataque, mas ainda não conseguiu corresponder dentro de campo. Em nove partidas disputadas em 2025,cinco pelo Cruzeiro, no início da temporada, e quatro pelo Tricolor, o centroavante soma apenas uma assistência e nenhum gol marcado. A pressão cresce em um momento delicado para a equipe. Afinal, com baixas importantes no setor ofensivo, Hernán Crespo terá de reestruturar o time, e Dinenno pode ganhar minutos preciosos para tentar encerrar o jejum. Ele terá a concorrência de Tapia, Ferreira e o recém-chegado Rigoni, visto que Luciano não deve sair do time neste momento.