Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Equipes fazem neste domingo (07/9), às 10h30, no Independência, o jogo de ida da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino

Neste domingo (07/9), Cruzeiro e Corinthians começam a decidir a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida acontece às 10h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o embate decisivo será realizado na semana seguinte, no dia 14 de setembro, em São Paulo.

A Voz do Esporte cedo madruga e inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 9h. Christopher Henrique está confirmado na narração, assim como João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.