Corinthians está por ‘detalhes’ para renovar com Gustavo Henrique

Zagueiro deve assinar novo vínculo nos próximos dias. Clube prioriza permanências durante período de transfer ban da Fifa
O Corinthians está próximo de fechar a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro, de 31 anos, já deu sinal verde para estender seu contrato até dezembro de 2027, e a diretoria alvinegra trata a negociação como praticamente concluída. Segundo dirigentes, restam apenas detalhes burocráticos antes da assinatura.

A prorrogação do vínculo virou prioridade no Parque São Jorge. O Timão está impedido de registrar novos atletas na janela do meio do ano por conta de um transfer ban da Fifa, consequência de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres. Assim, o clube adotou como estratégia valorizar soluções internas.

Além de Gustavo Henrique, outros jogadores estão na lista de renovações. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, cujo contrato também vai até o fim de 2025, é o próximo alvo das conversas. Já o atacante Gui Negão, de 18 anos, revelado nas categorias de base, teve sua situação antecipada. Afinal, ovínculo que terminaria em 2027 foi ampliado por mais cinco anos, garantindo sua permanência de longo prazo.

Assim, mesmo com as dificuldades no mercado e a pressão por resultados, a diretoria do Corinthiansentende que assegurar a continuidade de peças-chave é fundamental para dar estabilidade ao elenco no restante da temporada.

