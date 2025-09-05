Corinthians está por ‘detalhes’ para renovar com Gustavo Henrique

Zagueiro deve assinar novo vínculo nos próximos dias. Clube prioriza permanências durante período de transfer ban da Fifa / Crédito: Jogada 10

O Corinthians está próximo de fechar a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro, de 31 anos, já deu sinal verde para estender seu contrato até dezembro de 2027, e a diretoria alvinegra trata a negociação como praticamente concluída. Segundo dirigentes, restam apenas detalhes burocráticos antes da assinatura. A prorrogação do vínculo virou prioridade no Parque São Jorge. O Timão está impedido de registrar novos atletas na janela do meio do ano por conta de um transfer ban da Fifa, consequência de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres. Assim, o clube adotou como estratégia valorizar soluções internas.