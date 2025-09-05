Bruno Guimarães fala sobre retorno ao futebol brasileiro no futuro e cita possíveis destinos

Meio-campista, do Newcastle, volta a se declarar vascaíno e explica que só retornaria para o clube do coração ou para o Athletico-PR / Crédito: Jogada 10

Autor de um dos gols da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Bruno Guimarães respondeu sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro no futuro. Assim, o atleta citou que retornaria apenas para o Athletico ou atuaria no Vasco, clube de seu coração. “Eu só voltaria para o Athletico ou para o Vasco”, garantiu.

“Fora isso, acho que eu não volto. Eu sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Athletico. Então, se um dia eu voltar, é só para esses dois clubes”, completou. Nascido no Rio de Janeiro, o meio-campista disse em diversas ocasiões torcer pelo Cruz-Maltino. Ele já revelou o desejo de um dia defender as cores do clube do coração. O Furacão, por sua vez, foi o clube que o projetou para o futebol e esteve por lá entre 2017 e 2019, em mais de 100 partidas. Atualmente, o jogador está em sua quinta temporada no Newcastle, da Premier League,. Ele ainda tem mais três anos de contrato para cumprir com o clube inglês. Na Seleção, sob o comando de Carlo Ancelotti, o atleta teve uma atuação convincente diante do Chile e mostra credenciais para estar entre os convocados para o próximo Mundial, nos Estados Unidos, México e Canadá. Antes disso, o Brasil volta a campo, na próxima terça-feira (9), para encerrar sua participação nas Eliminatórias. O confronto será com a Bolívia, fora de casa, às 20h30 (de Brasília). Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar