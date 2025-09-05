Bahia x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer o jogo de ida por 4 a 1, Esquadrão de Aço carrega uma importante vantagem para conquistar o quinto título da Copa do Nordeste / Crédito: Jogada 10

Bahia e Confiança decidem o título da Copa do Nordeste, neste sábado (6), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após vencer o jogo de ida por 4 a 1, o Esquadrão de Aço carrega uma vantagem muito confortável para a decisão em casa. Assim, pode até perder por dois gols de diferença que garante o pentacampeonato da competição. Maior campeão da Copa do Nordeste empatado com o Vitória, o Bahia pode deixar o rival para trás e se isolar como o maior vencedor da competição. Afinal, caso confirme o favoritismo diante do Confiança, o Tricolor vai chegar ao quinto título na história e se isolar na liderança. A última conquista aconteceu em 2021. Nos últimos três anos, os rivais Ceará e Fortaleza dominaram o torneio.

Onde assistir O jogo terá transmissão da ESPN, Premiere, SBT e Disney+. Como chega o Bahia Após construir uma grande vantagem em Aracaju, o Bahia deve entrar em campo com mudanças para o jogo decisivo. Afinal, o técnico Rogério Ceni preparou a equipe pensando em descansar os principais jogadores, como Everton Ribeiro. Além disso, nomes como Jean Lucas e Santiago Arias foram convocados por suas seleções. O Bahia também tem desfalques por lesão. Afinal, Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre e Erick estão lesionados. O Tricolor tenta recuperá-los para o jogo contra o Fluminense, dia 10, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Na preparação para o jogo, Ceni focou em construções de jogadas e treino tático. Assim, o Tricolor chega forte, mesmo com mudanças. Como chega o Confiança O Confiança surpreendeu ao chegar na final, mas o título ficou distante após a derrota em casa por 4 a 1. Afinal, o time sergipano, que tem um elenco quase 400 vezes menos valioso do que o Bahia, precisa vencer por três gols de diferença. Assim, a missão não será das mais fáceis. Mas o time sonha.