Armênia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalado pelo título da Liga das Nações, portugueses estreia nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026
Após conquistar o título da Liga das Nações, Portugal inicia a caminhada rumo a Copa do Mundo de 2026. Afinal, o Mundial, que seria uma conquista inédita na história dos portugueses, é o único troféu que falta na galeria de uma geração vitoriosa liderada por Cristiano Ronaldo. Assim, a seleção portuguesa estreia nas Eliminatórias diante da Armênia, neste sábado (6), às 13h (de Brasília), fora de casa.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV e Disney+.

Como chega Portugal

Embalada pelo título da Liga das Nações, Portugal começa a trajetória nas Eliminatórias buscando a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Assim, a geração liderada por Cristiano Ronaldo quer continuar fazendo história. Já campeã da Euro em 2016 e da Liga das Nações, os portugueses buscam a tão sonhada Copa.

Como chega a Armênia

Rebaixada na Liga das Nações, a Armênia chega em baixa para o confronto com Portugal. Dessa forma, eles precisam recuperar a confiança para brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Contudo, o primeiro desafio não é fácil. Afinal, a seleção portuguesa é a atual campeã da Liga das Nações e também a grande favorita da chave.

ARMÊNIA x PORTUGAL

Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo F
Data e horário: 06/09/2025, às 13h (de Brasília)
Local: Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Yerevan, na Armênia
Armênia: Cancarevic, Hovhanniayan, Harutyunyan, Piloyan, Grigoryan; Iwu, Udo, Dashyan, Bichakhchyan, Sevikyan; Ranos. Técnico: John van’t Schip
Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inacio e Diogo Dalot; Vitinha, João Neves, Francisco Conceição, Palhinh e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez
Árbitro: Anthony Taylor (ING)
Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
VAR: Peter Bankes (ING)

