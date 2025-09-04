Uma semana depois: Yamal termina com cantora por ‘culpa’ de rival do Real Madrid

Astro do Barcelona assumiu publicamente o romance com Nicki Nicole, de 25 anos, em suas redes sociais há sete dias / Crédito: Jogada 10

A relação entre Lamine Yamal e Nicki Nicole durou menos do que uma janela de transferências e acabou por uma suposta ”sondagem” a outro craque do futebol europeu. Movido por uma crise de ciúmes que envolve o ”Messi” do Real Madrid, o astro do Barcelona arquivou fotos com a cantora em seu Instagram e decidiu, segundo informações locais, pôr ponto final no breve romance. Embora o casal ainda mantenha vínculo nas redes sociais, o sumiço da foto conjunta acendeu, inicialmente, rumores sobre uma possível crise. Até que o jornal argentino ‘El Canciller’ revelou, na última quarta-feira (03), que não se tratava apenas de um desentendimento, mas do fim do breve namoro entre eles.

A publicação em questão celebrava o aniversário de Nicole, com flores, balões e muito clima de romance. Tratava-se, inclusive, do primeiro post oficial do casal após uma série de rumores e flagras que se arrastavam desde julho — pouco depois do término de Lamine com Alex Padilla. Triângulo entre Barça, Real e música latina De acordo com a jornalista Marcela Tauro, do programa argentino Infama, a aproximação de Nicki com Franco Mastantuono, do Real Madrid, teria sido o estopim para o fim da relação com Lamine. Isso porque o espanhol passou a ter desconfianças sobre um possível envolvimento entre eles durante o período em que estavam juntos. “O término aconteceu por conta de ciúmes e uma crise de confiança. Lamine acreditava que Nicki poderia estar se envolvendo com Mastantuono, do Real Madrid”, relatou a repórter. O caso chamou ainda mais atenção por se tratar não só se dois fortes nomes da próxima geração, mas pelo pouco tempo de Mastantuono na Espanha. Franco é argentino e estreou recentemente com a camisa do Real Madrid — arquirrival do Barcelona.

Romance relâmpago em Ibiza Os primeiros sinais do relacionamento surgiram durante a polêmica festa de 18 anos de Lamine, em julho. No evento, testemunhas relataram uma forte troca de olhares e conversas animadas entre o craque catalão e a rapper rosarina. Esse clima de intimidade foi levado adiante, e os dois passaram a ter encontros mais periodicamente. Pouco depois, por exemplo, Nicki foi flagrada no Estádio Johan Cruyff assistindo ao Troféu Joan Gamper. Ela estava trajada com uma camisa do Barça que levava o nome do astro e sentada ao lado de Sheila Ebana, mãe do jogador. Quem é Nicki Nicole? Revelada em Rosário, mesma cidade natal de Lionel Messi, Nicki Nicole tornou-se um dos principais nomes do trap e rap latino. Com estilo marcante e figurinos ousados, a artista acumula mais de 21 milhões de seguidores em suas redes.

A artista ganhou projeção internacional com hits como BZRP Music Sessions #13 — com milhões de visualizações no YouTube. Além da música, ela já havia se envolvido em relacionamentos públicos com outros artistas e esportistas. Motivo, aliás, que alimentou ainda mais os boatos em torno do romance com o astro. Yamal e Mastantuono no foco europeu Lamine deixou de ser tratado como promessa e, inclusive, assumiu um papel importantíssimo nesta temporada. Isso porque herdou o emblemático número 10 do Barcelona e lidera o elenco. Há quem diga que ele já merece um Ballon d’Or.