Ucrânia x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Ucrânia x França: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções estreiam no Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Ucrânia e França estreiam nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (5). As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo D da competição. O duelo será realizado em campo neutro, na Polônia, devido à guerra ainda em curso entre Ucrânia e Rússia. Islândia e Azerbaijão completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Ingressos da Copa do Mundo 2026 terão preços dinâmicos e podem ser os mais caros da história
Como chega a Ucrânia
Longe de Kiev, a seleção ucraniana vive um momento irregular e vai tentar surpreender uma das principais equipes do planeta.
Além disso, a Ucrânia terá uma baixa importante para o jogo desta sexta-feira. Isto porque o goleiro Lunin, reserva de Courtois no Real Madrid, acabou sendo cortado da convocação após alegar dores na lombar. Dessa maneira, o técnico Sergiy Rebrov deve escalar Trubin, do Benfica, como titular.
Como chega a França
Por outro lado, a França estreia nas Eliminatórias após ficar com o terceiro lugar na Liga das Nações. Assim, os franceses aparecem como grandes favoritos do Grupo D para confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo.
Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Didier Deschamps não poderá contar com o zagueiro Saliba e o meia-atacante Rayan Cherki foram desconvocados porque estão lesionados.
UCRÂNIA X FRANÇA
1ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: sexta-feira, 05/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Estádio Municipal de Breslávia (POL).
UCRÂNIA: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Kaliuzhny, Zinchenko, Tsygankov, Shaparenko e Sudakov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.
FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Thuram, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.
Árbitro: Danny Makkelie (HOL).
Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL).
VAR: Dennis Johan Higler (HOL).