Ucrânia x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções estreiam no Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Ucrânia e França estreiam nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (5). As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo D da competição. O duelo será realizado em campo neutro, na Polônia, devido à guerra ainda em curso entre Ucrânia e Rússia. Islândia e Azerbaijão completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ingressos da Copa do Mundo 2026 terão preços dinâmicos e podem ser os mais caros da história Como chega a Ucrânia Longe de Kiev, a seleção ucraniana vive um momento irregular e vai tentar surpreender uma das principais equipes do planeta. Além disso, a Ucrânia terá uma baixa importante para o jogo desta sexta-feira. Isto porque o goleiro Lunin, reserva de Courtois no Real Madrid, acabou sendo cortado da convocação após alegar dores na lombar. Dessa maneira, o técnico Sergiy Rebrov deve escalar Trubin, do Benfica, como titular. Como chega a França Por outro lado, a França estreia nas Eliminatórias após ficar com o terceiro lugar na Liga das Nações. Assim, os franceses aparecem como grandes favoritos do Grupo D para confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo.