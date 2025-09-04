Treinador do Equador culpa Inter por baixo rendimento de Enner Valencia

Sebastián Beccacece saiu em defesa do ataqcante, que vive temporada ruim dentro do Colorado / Crédito: Jogada 10

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Equador entra em campo na noite desta quinta-feira (04), para encarar o Paraguai, em Assunção. Mesmo com um jejum de quase cinco meses sem marcar, o atacante Enner Valencia, do Inter, foi convocado para as últimas partidas das Eliminatórias da Copa, sendo ainda uma das grandes esperanças de La Tri. Maior artilheiro da história da seleção, Valencia teve sua convocação criticada por uma parte da mídia local. Entretanto, o atacante segue com moral com o treinador Sebastián Beccacece. O argentino defendeu o jogador e responsabilizou o Colorado pelo momento complicado que vive.