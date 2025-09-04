Rigoni inicia segunda passagem e treinos no São Paulo, nesta sexta-feira

Atacante desembarca no Brasil e é aprovado nos exames médicos em seu retorno ao Tricolor Paulista, nesta quinta-feira (04) / Crédito: Jogada 10

Os primeiros trabalhos no campo do atacante Rigoni em seu retorno ao São Paulo ocorrerão, nesta sexta-feira (05). O argentino iniciará a preparação para sua possível reestreia contra o Botafogo, no dia 14 de setembro, em um cenário de escassez ofensiva na equipe. Inclusive, pelo cenário há a chance de ser titular. Ele desembarcou no Brasil, nesta quinta-feira (04), e passou por exames médicos no CT da Barra Funda. Por sinal, o Tricolor Paulista já cumpriu todas as exigências e o jogador já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na sequência da preparação, Rigoni deve priorizar se readaptar e desenvolver o entrosamento com seus novos companheiros de elenco.

A propósito, a contratação do argentino foi uma indicação do técnico Hernán Crespo. Isso porque os dois já haviam trabalhado juntos no próprio São Paulo entre 2021 e 2022. Na ocasião, o atacante foi um dos jogadores que apresentaram melhor desempenho. Neste período apenas de treinamentos durante a data Fifa, o comandante precisará encontrar uma solução pela presença apenas de Dinenno como opção de centroavante. Afinal, as outras alternativas estão entregues ao departamento médico. No caso, André Silva, Calleri e Ryan Francisco. Por conta deste cenário adverso, o clube tentou a contratação de Marcos Leonardo. Entretanto, não conseguiu um desfecho positivo na negociação com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Crespo testa utilizar falso 9 no São Paulo Neste contexto, Rigoni é cotado para atuar como um falso 9 em sua possível reestreia. A princípio, ele disputa a vaga com Luciano, que atuava em uma posição mais recuada. Mesmo assim, Crespo decidiu testá-lo na função na derrota para o Cruzeiro. No entanto, a performance ofensiva não correspondeu.