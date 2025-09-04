Palmeiras Sub-17 vence Real Madrid e avança com 100% de aproveitamento no Mundial

Com gols de Juan Francisco e Ruan Yago, Crias da Academia fazem 2 a 0, garantem a liderança do grupo e a vaga nas quartas de final

A vitória das Crias da Academia foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, o atacante Juan Francisco abriu o placar após um passe de Ruan Yago. Apenas oito minutos depois, contudo, foi a vez do próprio Ruan Yago marcar o seu. Ele aproveitou um cruzamento da esquerda e ampliou a vantagem para o time brasileiro.

O time Sub-17 do Palmeiras venceu o Real Madrid, da Espanha, nesta quinta-feira (4). A partida, que ocorreu na cidade de Córdoba, terminou com o placar de 2 a 0. O jogo foi válido pela terceira e última rodada do Mundial de Clubes da categoria. Com o resultado, a equipe alviverde avança para as quartas de final do torneio. O time, aliás, se classificou com 100% de aproveitamento na primeira fase.

O Verdão terminou a fase de grupos da competição de forma impecável. A equipe comandada pelo técnico Artur Itiro venceu os seus três jogos. Na estreia do torneio, o time já havia batido o Real Bétis por 2 a 1. Na segunda rodada, então, aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre a equipe do Córdoba.

O clube paulista, inclusive, busca o tricampeonato consecutivo deste torneio. O Palmeiras é o atual bicampeão do Mundial de Clubes Sub-17. A sua primeira conquista, no ano de 2018, foi justamente sobre o Real Madrid. Naquela ocasião, o Verdão venceu a grande final contra os espanhóis pelo placar de 4 a 2.

A força desta geração Sub-17, contudo, não se resume apenas a este torneio. O time também disputa e lidera outras duas competições importantes no Brasil. A equipe do Palmeiras, por fim, é a líder isolada do Campeonato Brasileiro. Além disso, os meninos também estão na ponta da tabela do Campeonato Paulista da categoria.

