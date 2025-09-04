Palmeiras analisa estabelecer prazo para Abel Ferreira responder sobre renovação

A propósito, o imbróglio com o Al Sadd na Fifa é um argumento que o Verdão estuda utilizar para receber um retorno do treinador. Inclusive, depois dos três dias de descanso, ele não se reapresentou com o restante do grupo, nesta quinta-feira (04). O Palmeiras também deseja acelerar as tratativas por um desfecho, pois entende que não há mais detalhes a se debater. Isso porque, o clube considera que cumpriu todas as exigências de Abel Ferreira. Entre eles, o pedido pela chegada de reforços e renovação do elenco.

O Palmeiras demonstra urgência por uma resposta do técnico Abel Ferreira envolvendo a negociação pela extensão de contrato. Apesar disso, a intenção é não impor uma pressão. O clube entregou uma oferta para ampliar o vínculo até o final de 2027, já que o atual expira ao término da atual temporada. O Alviverde pretende estabelecer novembro como prazo para uma definição do comandante português. Especialmente para dar prosseguimento ao seu planejamento.

Caso a resposta do técnico seja pela continuidade no Alviverde corresponderia com a conclusão do mandato da presidente Leila Pereira. Além disso, levando em consideração a era moderna no Palmeiras, seria um feito histórico. No caso, a permanência de um único comandante no cargo durante o governo de apenas um mandatário.

Palmeiras salvou Abel de sofrer punições da Fifa

O clube também adota esse movimento estratégico para evitar um novo imbróglio com a quase saída de Abel em 2023. Na oportunidade, o treinador viajou ao Qatar durante uma das paralisações devido à data Fifa. Assim, se encontrou com representantes do Al Sadd. Na ocasião, assinou um documento que sinalizava a intenção de treinar a equipe no ano seguinte. Contudo, na sequência o português mudou de ideia e permaneceu no Alviverde em 2024. Com isso, o clube do Oriente Médio acionou a Fifa para receber uma compensação pelo descumprimento do acordo.

O Palmeiras tomou conhecimento desta situação somente no dia 6 de dezembro de 2023, após a conquista do Campeonato Brasileiro. Com o intuito de finalizar a disputa judicial, o Alviverde propôs uma conclusão do caso e chegaram a um acordo há dez dias. O Alviverde mudou de ideia e sinalizou que se recusaria a receber R$ 10 milhões do Al Sadd por uma cláusula na venda de Giovanni. Com isso, o clube do Oriente Médio encerraria a ação contra Abel Ferreira. Com a concordância, o comandante português deixou de correr riscos de sofrer sanções da Fifa.