Mesmo fora da Seleção, Neymar demonstra apoio: ‘Bora, Brasil’

Craque do Santos posta foto assistindo ao duelo contra o Chile e mostra que segue na torcida, mesmo sem ter sido convocado por Ancelotti / Crédito: Jogada 10

Mesmo fora da convocação, o craque Neymar prestigiou a Seleção Brasileira. O jogador publicou uma foto assistindo ao jogo desta quinta-feira (4) entre Brasil e Chile, no estádio do Maracanã. A postagem, com a frase “Bora, Brasil”, mostra o apoio do camisa 10. Ele ainda aguarda sua primeira chance com o técnico Carlo Ancelotti. O camisa 10 do Santos usou sua conta no Instagram para torcer pela equipe. Ele publicou um story que mostrava a transmissão da partida pela ge TV. O craque, que recentemente voltou a treinar em campo, assistiu ao jogo de casa. A sua ausência na lista, aliás, ocorreu por questões físicas.