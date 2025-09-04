Leo Jance, do Fluminense, celebra chance de treinar com a Seleção: ‘Foi um privilégio’

Lateral e Gustavo Dohmann completaram as atividades de campo na Granja Comary ao lado de outros três jovens do futebol carioca

Léo Jance, do Fluminense, foi um dos jovens chamados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Assim, o lateral-esquerdo celebrou a chance de participar de atividades com os jogadores que estarão em campo diante do Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, ao lado de outro tricolor, o volante Gustavo Dohmann.

“Foi uma experiência única poder treinar com a Seleção. Desde pequeno, sempre sonhei em fazer parte desse ambiente. Já estive nas seleções de base, mas treinar com o time principal é diferente. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Foi um privilégio participar dessas atividades ao lado de grandes jogadores e referência para mim”, disse.