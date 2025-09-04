Kroos critica valor da contratação de Isak no Liverpool: ‘Metade dos nossos ouvintes nunca ouviu falar’

Em entrevista um podcast ao lado do irmão, ex-jogador foi contra o pagamento de R$ 953 milhões pelo atacante sueco, de 25 anos / Crédito: Jogada 10

Em uma das novelas mais longas da última janela, o Liverpool pagou quase R$ 1 bilhão para contratar Isak do Newcastle, sendo a terceira transação mais cara da história do futebol, atrás apenas de Neymar e Mbappé. No entanto, o ex-jogador Toni Kroos criticou as cifras pagas por um atacante, que, segundo ele, não é muito conhecido. “É muito dinheiro, sem dúvida. Metade dos nossos ouvintes nunca ouviu falar de Isak. Julguem por si mesmos. Sério – disse o ex-meio-campista em um podcast ao lado do irmão, Félix.