John Textor abre o jogo sobre parceria com Marinakis

Dupla já conta com uma estratégia para o big boss norte-americano adquirir o Botafogo junto à Eagle Football Holdings

Além disso, as transferências de Igor Jesus, Jair, John e Cuiabano, do Botafogo para o Nottingham Forest, clube inglês de Marinakis, também são grandes evidências nisso. O norte-americano, assim, não escondeu e tratou de normalizar a situação.

John Textor e Evangelos Marinakis estão estreitando os laços cada vez mais. Afinal, o grego é apontado como um grande parceiro do norte-americano para a recompra do Botafogo junto à Eagle Football. Os dois, inclusive, se reuniram recentemente na Inglaterra para discutir acordos.

“É apenas uma colaboração comum, com um bom amigo, que é um dos poucos proprietários europeus que é extremamente ativo no Brasil. Quanto mais nos conhecemos, mais negociamos”, disse Textor ao ‘FogãoNet’.

“É claro que provavelmente ajuda o fato de estarmos falando sobre um alinhamento estratégico maior. Também estamos buscando que esse tráfego continue se movendo em direção ao Brasil, não apenas jogadores que saem do Brasil”, completou Textor.

Textor deve contar com o apoio de Marinakis na recompra do Botafogo. O primeiro passo do empresário norte-americano foi criar uma empresa nas Ilhas Cayman para adquirir novamente o Glorioso junto à Eagle Holdings. O grego, afinal, é proprietário de uma rede de multiclubes, incluindo o clube inglês e Olympiacos, da Grécia, além de participação no Rio Ave, que disputa a primeira divisão de Portugal.