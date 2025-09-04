Itália x Estônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam pela 5ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Itália e Estônia se enfrentam nesta sexta-feira (5) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo I da competição, no Gewiss Stadium, casa da Atalanta, em Bérgamo. Noruega, Israel e Moldávia completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).

LEIA MAIS: Ingressos da Copa do Mundo 2026 terão preços dinâmicos e podem ser os mais caros da história Como chega a Itália A tetracampeã do Mundo vive um momento complicado e corre o risco de ficar de fora de mais uma Copa, o que seria a terceira ausência consecutiva. Isto porque a Itália está em 3º lugar no Grupo I, com três pontos em dois jogos. A Noruega, com 100% de aproveitamento, é a líder da chave, com quatro vitórias em quatro partidas. Além disso, a seleção de Israel, segunda colocada, tem seis pontos em três jogos. Dessa maneira, a partida desta sexta-feira é fundamental para a Itália buscar os três pontos e não se afastar da briga pela classificação. Assim, a Itália aposta no trabalho do técnico Gennaro Gattuso, que assumiu o cargo após a saída de Luciano Spalletti. A boa notícia para o ex-jogador e ídolo do país é que a seleção italiana não terá baixas para o jogo desta sexta-feira.

Como chega a Estônia Por outro lado, a Estônia sonha em disputar a sua primeira Copa do Mundo na história. Contudo, a seleção comandada pelo técnico Jurgen Henn não começou bem a campanha nas Eliminatórias, embora tenha os mesmos três pontos da Itália após a vitória sobre a Moldávia. Contudo, a equipe tem dois jogos a mais que os italianos. Para o duelo nesta sexta-feira, a Estônia não poderá contar com Karol Mets, lesionado.