Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Fluminense, Fred inicia curso para se tornar treinador

Ídolo do Fluminense, Fred inicia curso para se tornar treinador

Ex-atacante, que atualmente mora em Londres e já tem licença B, busca a Licença A na CBF Academy. Ele participou de atividade em Porto Alegre
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 Ídolo do Fluminense, Fred deu mais um passo para se tornar técnico de futebol. O ex-atacante está fazendo um curso da CBF Academy, em Porto Alegre, para obter a Licença A de treinadores. Ele publicou nas suas redes sociais um vídeo, onde anunciou a sua volta ao Brasil. A atividade, aliás, aconteceu no CT do Sport Club Internacional, dando continuidade à sua preparação para a transição de carreira.

“Meu objetivo é ser um profissional completo, com conhecimento em todas as áreas. Todos os cursos que fiz até hoje abrem demais a cabeça e são enriquecedores”, disse o ex-atacante, quando terminou a Licença B.

“Já era algo que eu tinha planejado para a minha vida, adquirir o máximo de conhecimento teórico. Aqui também tem o prático. Acho que todo jogador ou ex-jogador, como é o meu caso, se colocar na conta, fizemos uns 10 mil treinos em 20 anos de carreira. Mas pedir para dar um treino, a maioria não estará capacitada para fazer”, afirmou o ídolo tricolor.

Fred chegou a trabalhar como diretor de planejamento do Fluminense. No entanto, alegou motivos pessoais para deixar a função, em agosto de 2024. Durante o período em que trabalhou como dirigente tricolor, ele participou das conquistas do Carioca de 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

De acordo com a “Central Fluminense”, Fred ainda não voltou para o Brasil em definitivo. No momento, o ex-jogador segue morando em Londres, onde também realiza um curso de treinador da UEFA. Ele retornou temporariamente apenas para concluir a Licença A da CBF.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar