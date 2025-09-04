Ídolo do Fluminense, Fred inicia curso para se tornar treinador

“Já era algo que eu tinha planejado para a minha vida, adquirir o máximo de conhecimento teórico. Aqui também tem o prático. Acho que todo jogador ou ex-jogador, como é o meu caso, se colocar na conta, fizemos uns 10 mil treinos em 20 anos de carreira. Mas pedir para dar um treino, a maioria não estará capacitada para fazer”, afirmou o ídolo tricolor.

Fred chegou a trabalhar como diretor de planejamento do Fluminense. No entanto, alegou motivos pessoais para deixar a função, em agosto de 2024. Durante o período em que trabalhou como dirigente tricolor, ele participou das conquistas do Carioca de 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

De acordo com a “Central Fluminense”, Fred ainda não voltou para o Brasil em definitivo. No momento, o ex-jogador segue morando em Londres, onde também realiza um curso de treinador da UEFA. Ele retornou temporariamente apenas para concluir a Licença A da CBF.

