Grêmio ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em vendas de atletas da base em 2025

Atual gestão já acomula mais de R$ 200 milhõs em negociações de pratas da casa e Tricolor aumenta investimentos nas categorias de base / Crédito: Jogada 10

O Grêmio alcançou a marca de R$ 105,5 milhões em vendas de atletas da base neste ano. O valor representa mais de um terço das negociações de pratas da casa do último triênio, que é de R$ 263 milhões. Os números são um dos motivos do presidente Alberto Guerra, que está em final de mandato, divulgar o trabalho realizado na formação de atletas, para confrontar as críticas. Nos últimos dias, o clube divulgou para a imprensa um material com dados de investimentos e negociações com as categorias de base. O orçamento para o setor, por exemplo, subiu de R$ 20,8 milhões em 2023 para R$ 29,3 em 2024. A expectativa é que o valor seja de R$ 33,6 milhões. Um salto de 61%, caso aconteça.