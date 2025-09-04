Fisioterapeuta do Fluminense é eleito o melhor da América do Sul

Nilton Petrone, também conhecido como Filé, vence prêmio de melhor fisioterapeuta do continente no Prêmio Confut 2025 / Crédito: Jogada 10

Nilton Petrone, também conhecido como Filé, fisioterapeuta do Fluminense, venceu o prêmio de melhor fisioterapeuta da América do Sul no Prêmio Confut 2025. O resultado teve divulgação nesta quinta-feira (4). Há mais de 20 anos no Fluminense, o fisioterapeuta atualmente é o coordenador geral de fisioterapia de todas as categorias de futebol do clube. Filé, afinal, se destaca sempre na recuperação antecipada de atletas. Nesta temporada se destaca nos casos de Otávio e Bernal.