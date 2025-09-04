Fisioterapeuta do Fluminense é eleito o melhor da América do Sul

Fisioterapeuta do Fluminense é eleito o melhor da América do SulNilton Petrone, também conhecido como Filé, vence prêmio de melhor fisioterapeuta do continente no Prêmio Confut 2025
Nilton Petrone, também conhecido como Filé, fisioterapeuta do Fluminense, venceu o prêmio de melhor fisioterapeuta da América do Sul no Prêmio Confut 2025. O resultado teve divulgação nesta quinta-feira (4).
Há mais de 20 anos no Fluminense, o fisioterapeuta atualmente é o coordenador geral de fisioterapia de todas as categorias de futebol do clube. Filé, afinal, se destaca sempre na recuperação antecipada de atletas. Nesta temporada se destaca nos casos de Otávio e Bernal.
Pioneiro, o profissional implementou o MAC (Método de Aceleração Cicatricial), passando a ministrar cursos acerca do assunto. Ele, atualmente, coordena os processos do setor que representa desde as categorias de base até o futebol profissional do Tricolor.
Tricolor de coração, Filé ganhou fama mundial pela recuperação de Ronaldo Fenômeno para a disputa da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil faturou a quinta e última estrela. A volta do jogador, aliás, era considerada quase impossível, mas Filé conseguiu fazer o jogador voltar a a atuar em alto nível.
