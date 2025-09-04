Corinthians volta a treinar, e Dorival Júnior foca em finalizações

Elenco do Timão fez atividades no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira de olho no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

O Corinthians voltou a treinar nesta quinta-feira (4), a segunda vez durante a pausa de jogos por conta da Data Fifa. Assim, o técnico Dorival Júnior pôde dar ênfase às finalizações.

De acordo com a assessoria do Timão, os jogadores iniciaram o treino com trabalho de força na academia e aquecimento no campo. Em seguida, eles realizaram atividade de troca de passes e outra de duelos com finalizações em pequenos gols.

Em seguida, a comissão técnica aplicou um exercício de transição com finalizações e um jogo em campo reduzido com superioridade numérica ofensiva. Para encerrar, os jogadores ainda trabalharam construções de ataque com arremates a gol.

Dessa maneira, o Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira (5) de olho no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe do técnico Dorival Júnior entra em campo na quarta (10) diante do Athletico, na Neo Química Arena. Por ter vencido na Ligga Arena na última semana por 1 a 0, o Timão joga por um empate em casa.