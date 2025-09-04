Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana por briga de torcida

Clube argentino também é multado e jogará com portões fechados; Universidad de Chile avança de forma automática para as quartas de final / Crédito: Jogada 10

A Conmebol anunciou uma punição histórica nesta quinta-feira (4). O Independiente, da Argentina, está eliminado da Copa Sul-Americana 2025. A decisão ocorreu por causa de uma briga de torcidas no jogo de ida das oitavas de final. Com isso, a Universidad de Chile avança para as quartas de final do torneio. O time chileno, portanto, enfrentará o Alianza Lima na próxima fase. A dura decisão da entidade, de fato, tem um motivo muito claro. O Comitê Disciplinar puniu o clube por “cenas de selvageria”. No jogo de ida, que ocorreu no último dia 21 de agosto, em Avellaneda, torcedores do Independiente atacaram os chilenos. A briga generalizada no estádio do time argentino resultou na eliminação sumária da equipe.