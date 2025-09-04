Confira quais jogos Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo

Atacante rubro-negro foi condenado pelo STJD e ficará 12 jogos suspenso por conta do caso de manipulação de resultados

Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo por 12 partidas após condenação pelo STJD, nesta quinta-feira (4), por forçar um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) não vale para competições continentais. Ou seja, ele está liberado na Libertadores. Desta maneira, ficará fora dos jogos pelo Brasileirão.

O atacante não poderá estar em campo nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo, Santos e Fluminense, no Brasileirão.