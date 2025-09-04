Confira quais jogos Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo

Confira quais jogos Bruno Henrique vai desfalcar o FlamengoAtacante rubro-negro foi condenado pelo STJD e ficará 12 jogos suspenso por conta do caso de manipulação de resultados
Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo por 12 partidas após condenação pelo STJD, nesta quinta-feira (4), por forçar um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) não vale para competições continentais. Ou seja, ele está liberado na Libertadores. Desta maneira, ficará fora dos jogos pelo Brasileirão.
O atacante não poderá estar em campo nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo, Santos e Fluminense, no Brasileirão.
A partida que marcará o retorno de Bruno Henrique ainda é um mistério. Isso porque, o Flamengo ainda tem uma partida atrasada no Brasileirão, diante do Sport Recife.
A data base para a volta, aliás, é 10 de dezembro, em jogo contra o Bragantino, pelas últimas rodadas do Brasileirão. Se o duelo atrasado da 12ª rodada for marcado antes disso, o retorno, assim, será no clássico com o Fluminense, no dia 6 de dezembro.
Os jogos de Bruno Henrique
14/09 – Juventude x Flamengo (Brasileirão)
21/09 – Flamengo x Vasco (Brasileirão)
28/09 – Corinthians x Flamengo (Brasileirão)
02/10 – Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão)
05/10 – Bahia x Flamengo (Brasileirão)
15/10 – Botafogo x Flamengo (Brasileirão)
19/10 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
26/10 – Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)
02/11 – Flamengo x Sport (Brasileirão)
05/11 – São Paulo x Flamengo (Brasileirão)
09/11 – Flamengo x Santos (Brasileirão)
19/11 – Fluminense x Flamengo (Brasileirão)