Com golaços, Brasil dá show e vence o Chile no Maracanã

Com golaços, Brasil dá show e vence o Chile no MaracanãDe bicicleta, Estêvão faz seu primeiro gol pela Seleção; Paquetá retorna com gol após dez meses, enquanto Bruno Guimarães fecha a conta
Em um jogo recheado de ingredientes, a Seleção Brasileira deu show e bateu o Chile por 3 a 0, nesta quinta-feira (4/9), no Maracanã, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E foi com direito a gol de bicicleta de Estêvão, que, aos 18 anos, marcou pela primeira vez com a Amarelinha. Paquetá, de volta após dez meses, marcou com 40 segundos em campo. Bruno Guimarães foi o autor do terceiro em grande jogada de Luiz Henrique, outro dos nomes do jogo.
A partida também marcava a estreia de Carlo Ancelotti no Maraca, além da despedida do Brasil de solo nacional antes da Copa dos EUA, Canadá e México. Campeões do Mundo receberam homenagens da CBF ao intervalo do duelo, aliás.
A Seleção, com a vitória, só depende de si para terminar na segunda posição das Eliminatórias – a Argentina já é a “campeã” antecipada. Afinal, o Equador tropeçou (empate com o Paraguai), caindo para o quarto lugar e estacionando nos 26 pontos, enquanto o Brasil chega aos 28. O Uruguai, que venceu a Venezuela, agora ocupa o terceiro posto, com 27.
Primeiro tempo
O Brasil começou como uma locomotiva. Afinal, logo no primeiro minuto, Gabriel Magalhães obrigou Vigouroux a fazer milagre após escanteio cobrado por Raphinha. Aos 5, o próprio Raphinha – novo camisa 10 de Ancelotti para a Data Fifa – colocou a bola na cabeça de Casemiro, que cabeceou parecido: para baixo, mirando o canto esquerdo. Ao contrário do zagueiro, o volante botou a bola no fundo da rede, mas foi flagrado em posição de impedimento.
Após muitas faltas e um jogo truncado, a Seleção voltou a assustar, com Estêvão e Raphinha – os que viriam a participar do primeiro gol. Em outro lance, fogo amigo: João Pedro trombou com Martinelli e levou a pior, vomitando em campo após choque forte na região do estômago.
Em bela jogada trabalhada, viria o primeiro gol, aos 37′. Raphinha ficou de frente para Vigouroux e chutou cruzado, com o arqueiro tocando na bola. Ela subiu e foi encontrar Estêvão, que, de bicicleta e quase em cima da linha, fez um golaço – seu primeiro com a Amarelinha, em seu sexto jogo.
Ainda houve tempo para, nos acréscimos, o árbitro Alexis Herrera (VEN) expulsar Maripán direto, por entrada em Wesley. No entanto, voltou atrás após intervenção do VAR Ángel Arteaga (VEN). Casemiro quase levou vermelho por pisar em Loyola.
LEIA MAIS: Ingressos da Copa do Mundo 2026 terão preços dinâmicos e podem ser os mais caros da história
Mudanças ‘cariocas’, show da Seleção e golaços
Após a homenagem aos grandes campeões mundiais, o Brasil fez valer o joga bonito. Assim, Carlo Ancelotti “aproveitou” que estava no Rio de Janeiro e botou três jogadores com histórias por times cariocas. Andrey Santos, cria do Vasco; Lucas Paquetá, revelado pelo Flamengo; e Luiz Henrique, moleque de Xerém, mas que é ídolo do Botafogo.
E, com menos de 50 segundos em campo, Lucas Paquetá deixou o dele, se emocionando na comemoração. Afinal, era seu retorno à Seleção após dez meses de ausência, enquanto passava por julgamento na Inglaterra por suposta manipulação em apostas esportivas. Seu gol saiu aos 27′, após jogada incrível de Luiz Henrique, que driblou a zaga inteira do Chile antes de cruzar com cavadinha da esquerda. O ex-Flamengo, em cima da linha, só complementou de cabeça.
Três minutos depois, o próprio Luiz Henrique interceptou lançamento, tocou para Bruno Guimarães (Paquetá fez o corta-luz), que devolveu. O Rei da América de 2024 tirou do zagueiro e acertou o travessão. Novamente em cima da linha, Guimarães deixou o dele, só agradecendo, assim, ao ex-Flu e Bota. Show da Seleção e festa de mais de 50 mil pessoas no Maracanã.
Próximos passos da Seleção Brasileira e do Chile
O Brasil, classificado para a Copa do Mundo desde a 16ª rodada, volta a campo na terça-feira (9/9), quando visita a Bolívia, em El Alto. A partida encerra a participação brasileira nas Eliminatórias, aliás. Já o Chile, eliminado e na lanterna, dá adeus ao qualificatório, então, em jogo contra o Uruguai, também na terça. Ambas as partidas ocorrem às 20h30 (de Brasília).
BRASIL 3 x 0 CHILE
Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026 – 17ª rodada
Data-Hora: 4/9/2025, quinta-feira, 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Público e renda: 57.326 presentes / R$ 9.333.800,00
Gols: Estêvão, 37’/1ºT (1-0); Lucas Paquetá, 27’/2ºT (2-0); Bruno Guimarães, 30’/2ºT (3-0);
BRASIL: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos, 20’/2ºT) e Bruno Guimarães; Raphinha (Richarlison, 34’/2ºT), Estêvão (Luiz Henrique, 20’/2ºT), João Pedro (Kaio Jorge, 26’/2ºT) e Martinelli (Lucas Paquetá, 26’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti
CHILE: Vigouroux; Paulo Díaz, Maripán e Iván Roman; Hormazábal; Vicente Pizarro, Felipe Loyola (Echeverría, 31’/2ºT) e Gabriel Suazo; Aravena (Gómez, 32’/2ºT), Lucas Cepeda (Assadi, 32’/2ºT) e Brereton Díaz (Tapia, 14’/2ºT). Técnico: Nicolás Córdova
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Cartões Amarelos: Casemiro (BRA); Maripán (CHL)