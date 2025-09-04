Colômbia vence Bolívia com show de James Rodríguez e se classifica para Copa

Colômbia vence Bolívia com show de James Rodríguez e se classifica para CopaCom gols de James, Córdoba e Quintero, time da casa faz 3 a 0 em Barranquilla, carimba o passaporte para o Mundial e elimina o rival
A Colômbia está classificada para a Copa do Mundo de 2026 que vai ocorrer nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe carimbou seu passaporte ao vencer a Bolívia por 3 a 0, em Barranquilla. O jogo, na noite desta quinta-feira (4), foi válido pela penúltima rodada das Eliminatórias. Com a vitória, a Colômbia chega aos 25 pontos e sobe para o quinto lugar, garantindo sua vaga direta. Já a Bolívia, com 17 pontos, está praticamente eliminada da disputa, com mínimas chances de repescagem.
Primeiro tempo equilibrado
O primeiro tempo em Barranquilla começou equilibrado, com chances para os dois lados. A Colômbia, contudo, abriu o placar aos 30 minutos, com seu principal jogador. O meia James Rodríguez aproveitou um cruzamento e finalizou de primeira. O gol, aliás, contou com uma grande falha do goleiro boliviano Carlos Lampe, que aceitou o chute.
Após o gol, o time da casa assumiu o controle total da partida. A Colômbia passou a ditar o ritmo, trocando passes com tranquilidade. A equipe da Bolívia, por sua vez, sentiu o golpe e não conseguiu mais criar jogadas de perigo. O placar de 1 a 0, portanto, se manteve até o intervalo, com total domínio dos donos da casa.
Superioridade evidente no segundo tempo
Na segunda etapa, a superioridade colombiana ficou ainda mais evidente. O time da casa continuou pressionando e não demorou para ampliar o placar. Aos 28 minutos, James Rodríguez deu um belo lançamento para o atacante Jhon Córdoba. Ele se livrou da marcação com categoria e marcou o segundo, um golaço que praticamente selou a classificação.
Por fim, com a vitória já garantida, a Colômbia ainda marcou mais uma vez para fechar a conta. Aos 38 minutos, Luis Díaz fez uma grande jogada e serviu Juanfer Quintero. O meia só precisou empurrar para o fundo da rede e sair para o abraço. O terceiro gol, enfim, deu início à grande festa da torcida colombiana pela vaga na Copa do Mundo de 2026.
COLÔMBIA 3×0 BOLÍVIA
Eliminatórias da Copa do Mundo – 17ª rodada
Data: 04/09/2025
Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)
Gols: James Rodríguez, 30’/1ºT (1-0); Jhon Córdoba, 28’/2ºT (2-0); Juanfer Quintero, 38’/2ºT (3-0)
COLÔMBIA: Camilo Vargas; Santiago Árias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma (Kevin Portilla, 36’/2ºT), Richard Ríos e Jhon Arias (Jaminton Campaz, 15’/2ºT); James Rodríguez (Juanfer Quintero, 15’/2ºT), Luis Díaz (Freddy Hinestroza, 41’/2ºT) e Jhon Córdoba (Dayro Moreno, 36’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo.
BOLÍVIA: Carlos Lampe; Diego Medina (Yomar Rocha, 22’/2ºT), Luis Haquín, Adrián Jusino e Roberto Fernández; Gabriel Villamíl (Ramiro Vaca, 30’/2ºT), Leonel Justiniano, Robson Matheus (Fernando Saucedo, 30’/2ºT) e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua (Carmelo Algarañaz, 22’/2ºT). Técnico: Óscar Villegas.
Árbitro: Darío Herrera (ARG)
Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
VAR: Héctor Paletta (ARG)
Cartão amarelo: Jhon Córdoba (COL); Ervin Vaca (BOL)