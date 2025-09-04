Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga numeração da Seleção Brasileira; veja

Raphinha herda a 10 de Vini Jr., suspenso; Lucas Paquetá volta a vestir a 11, enquanto João Pedro assume a 7; Jean Lucas fica fora
Ao entrar em campo nesta quinta-feira (4/9), no Maracanã, para enfrentar o Chile, a Seleção Brasileira estará de numeração nova. Afinal, a CBF anunciou a poucas horas do início do jogo, válido pelas Eliminatórias da Copa, os números de 23 dos 24 convocados.

Isso ocorre porque o número máximo de relacionados para jogos das Eliminatórias é 23. Assim, o volante Jean Lucas foi preterido da lista e ficou fora, não recebendo numeração própria. Dessa forma, Raphinha surge com a camisa 10, que era de Vini Jr, suspenso para esta partida contra os chilenos. O craque, assim, sequer constou na lista de Ancelotti, “descansando” na Data Fifa.

LEIA MAIS: Campeões mundiais pela Seleção recebem homenagens da CBF

Outros destaques, aliás, são Wesley com a camisa 2, Gabriel Magalhães assumindo a 3, Douglas Santos, a 6, e João Pedro, a 7. Os possíveis estreantes pegaram os seguintes números: Vitinho assumiu a 13; Kaio Jorge, a 17, e Samuel Lino, a 21. Hugo Souza, que também não estreou, esteve na última convocação e segue, assim, com o número 23. No entanto, o zagueiro Alexsandro deixa a 3 para utilizar a 15, visto que será reserva de Gabriel Magalhães.

Veja a numeração da Seleção Brasileira

1- Alisson

2- Wesley

3- Gabriel Magalhães

4- Marquinhos

5- Casemiro

6- Douglas Santos

7- João Pedro

8- Bruno Guimarães

9- Richarlison

10- Raphinha

11- Lucas Paquetá

12- Bento

13- Vitinho

14- Fabrício Bruno

15- Alexsandro

16- Caio Henrique

17- Kaio Jorge

18- Andrey Santos

19- Luiz Henrique

20- Estêvão

21- Samuel Lino

22- Gabriel Martinelli

23- Hugo Souza

