Carlos Cuesta é regularizado e pode estrear pelo Vasco

Colombiano pode fazer primeiro jogo pelo Cruz-Maltino diante do Ceará, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro

Novo zagueiro do Vasco , Carlos Cuesta está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode entrar em campo pelo clube. Desta maneira, ele deve fazer a estreia contra o Ceará, em São Januário. O jogador chega ao Cruz-Maltino por empréstimo pelo Galatasaray, da Turquia até 2026, com opção de compra.

“Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco”, disse o zagueiro.

O colombiano, afinal, chegou após a saída de João Victor, que foi para o CSKA Moscou, da Rússia. Como a inscrição no Vasco ocorreu após a disputa do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Cuesta ainda poderá enfrentar o Botafogo pelo torneio.

Titular na Copa América de 2024, o zagueiro não conseguiu se firmar no Galatasaray, da Turquia, onde esteve em apenas nove partidas na última temporada, além de não marcar gols. Antes, o defensor teve passagem de destaque pelo Genk, da Bélgica.

Cuesta, afinal, já fez o seu primeiro treino com o elenco do Vasco na última quarta-feira. Por sua experiência, ele deve entrar em campo na próxima partida pelo Brasileirão. Entretanto, o técnico Fernando Diniz vai definir no decorrer das atividades.