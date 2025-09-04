Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campo de futebol é interditado por casal de aves que fez ninho na linha central

Plovers australianos colocaram três ovos no gramado; prefeitura tentará mover o ninho aos poucos sem prejudicar o calendário local
Um campo de futebol em Jerrabomberra, nos arredores de Canberra, precisou ser fechado por tempo indeterminado por causa de visitantes inesperados: um casal de plovers, aves típicas da Austrália, resolveu instalar o ninho bem na linha central do gramado.

O primeiro ovo apareceu no último fim de semana, forçando a suspensão imediata das partidas. Poucos dias depois, o casal completou o ninho com mais dois ovos, impossibilitando liberar o campo para uso imediato.

Segundo o Serviço de Parques e Vida Selvagem de Nova Gales do Sul (NPWS), se pode remover o ninho de forma brusca. A prefeitura recebeu autorização para tentar deslocá-lo lentamente, sempre monitorando se os pássaros seguem a mudança. Se os pássaros abandonarem o ninho, a equipe deve interromper a ação.

A previsão é que o processo dure dias ou até semanas, mas, segundo o concelho municipal, as finais do campeonato programadas para o próximo fim de semana não devem sofrer alterações.

Plovers habitam áreas abertas e gramadas na Austrália, incluindo campos esportivos e telhados planos. Além disso, durante a incubação, eles podem se tornar agressivos, atacando pessoas ou animais que se aproximem e realizando voos rasantes para proteger os ovos.

