Campeões do mundo recebem homenagem no intervalo de Brasil x Chile

Ex-craques entram no gramado após o fim do primeiro tempo e erguem réplicas do troféu da Copa do Mundo
Representantes de todos os cinco títulos de Copa do Mundo pelo Brasil estiveram no gramado do Maracanã no intervalo do jogo contra o Chile, nesta quinta-feira (4/9), recebendo homenagens da CBF. Enquanto o placar marcava 1 a 0 para a Seleção (gol de Estêvão), os ex-craques foram anunciados pelo telão do estádio, se dirigindo até o centro do gramado.

De lá, receberam os aplausos dos mais de 45 mil presentes e levantaram réplicas dos troféus das Copas do Mundo, vencidas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Brito, de 86 anos, campeão em 1970, estava em uma cadeira de rodas. Jogadores como Romário, Bebeto, Branco, Márcio Santos (1994), Edílson e Denilson (2002) marcaram presença, entre outros. Mais cedo, os campeões almoçaram na sede da CBF ao lado do presidente Samir Xaud.

CBF visa reconhecer importância dos campeões pela Seleção

Segundo a própria CBF, o objetivo da homenagem é reverenciar os jogadores e reconhecer a sua importância para a Seleção Brasileira. Isso porque a Copa do Mundo de 2026 e o início da luta pelo hexacampeonato mundial se aproximam. O presidente da entidade, assim, celebrou a presença dos campeões.

“A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. No ano que vem, a busca pelo Hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos cinco títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Vamos organizar uma linda festa para homenageá-los e incentivar os jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial em 2026”, disse Samir Xaud.

Carlo Ancelotti também comemorou o ato, que aproxima as “lendas” do futebol brasileiro como forma de exemplo visando, assim, as futuras gerações.

“A história da Seleção Brasileira é maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tido o prazer de conhecer. É muito importante para nós termos essas lendas próximas como exemplo para o futuro”, afirmou o italiano.

