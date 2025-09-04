Bruno Henrique, do Flamengo, é punido com pena mínima em caso de manipulação

Atacante foi condenado no STJD nesta quinta-feira e não poderá atuar por 12 partidas e também terá de pagar multa de R$ 60 mil. Cabe recurso / Crédito: Jogada 10

O caso de Bruno Henrique, enfim, foi definido após julgamento de mais de oito horas. O atacante do Flamengo foi suspenso por 12 jogos. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. A decisão, aliás, cabe recurso. Bruno Henrique não esteve na sede do STJD, mas entrou na audiência por videoconferência. Ele fez um breve pronunciamento e se declarou inocente. O advogado Alexandre Vitorino foi o representante do atacante. Advogados do Flamengo também estiveram presentes: Michel Assef Filho e Flavio Willeman (vice-presidente do clube).

A Procuradoria também denunciou mais quatro atletas amadores. Três deles compareceram na audiência de forma virtual: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Wander Nunes Pinto Junior, irmão de Bruno, foi representado por um advogado. O Flamengo indicou que deve entrar com recurso. Nesse caso, Bruno Henrique terá julgamento no pleno do STJD. Enquanto o recurso não ocorre, o clube vai pedir o efeito suspensivo. O que aconteceu no julgamento Antes de iniciar o julgamento, em carta ao STJD, o Flamengo afirmou que não teve danos pelo cartão do atacante na partida. O clube, aliás, engrossou o coro de que o caso estava prescrito. Quase convenceu a maioria. No entanto, por 3 a 2, o caso continuou em julgamento. Posteriormente, o advogado Michel Assef Filho bateu na tecla de que o cartão amarelo não influenciou na colocação final do time no campeonato. Além disso, afirmou que Bruno Henrique poderia tomar amarelo naquela partida não é informação privilegiada. Se levasse o jogador levasse amarelo, Bruno Henrique ficaria suspenso contra o Fortaleza e voltaria diante do Palmeiras.

A defesa do Flamengo trabalhou em dobradinha com o advogado contratado por Bruno Henrique, Alexandre Vitorino. Os dois, portanto, pediram absolvição de Bruno Henrique. Alegações do advogado do Flamengo A defesa se abraçou no artigo 243. Nele, diz que o ato precisa ser deliberado, ou seja, feito de propósito. No caso do jogador que recebeu o cartão amarelo, a acusação de prejuízo se baseou na ideia de que o Flamengo poderia ser prejudicado em um critério de desempate por cartões amarelos no final do campeonato. No entanto, de acordo com a defesa de Bruno Henrique, essa suposição não se concretiza, porque o time que estava acima do Flamengo era o Atlético-MG. O critério de desempate que de fato separou os dois times foi o saldo de gols, e não o número de cartões. Além disso, abordou que desempate por cartões amarelos nunca foi necessário em toda a história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Clima esquentou nas primeira horas No início do julgamento, os advogados do Flamengo e do jogador tentaram fazer com que o processo não fosse adiante. Eles entenderam que o prazo para levar Bruno Henrique a julgamento prescreveu. A partir daí, começou uma queda de braço jurídica na tribuna. De acordo com a regra do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a procuradoria tem até 60 dias para oferecer uma denúncia sobre um fato específico. No entanto, o debate foi sobre qual seria o ponto de partida. Os advogados do jogador e Flamengo seria o dia do jogo (1/11/2023) ou a abertuera do inquérito que aconteceu em 5 de maio. A votação foi de 3 a 2. Inclusive, o presidente da comissão disciplinar, Marcelo Rocha, foi um dos votos vencidos, ao lado de Guilherme Martorelli. Rocha foi incisivo para defender seu ponto de vista, mas não conseguiu mudar a ideia dos três que votaram contra a prescrição (e, portanto, para continuar o julgamento).