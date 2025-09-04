Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após ausência no treino de quarta, Neymar volta às atividades no Santos

Em segundo dia de preparação, Peixe teve treinos em dois períodos. Todo elenco deve estar disponível para jogo contra o Atlético
Neymar recebeu liberação e voltou aos treinos com o restante do elenco do Santos, nesta quinta-feira (04). O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou atividades em dois períodos, no CT Rei Pelé, que marcou o segundo dia de preparação. O camisa 10 fez apenas trabalhos físicos na academia e foi baixa no treinamento que ocorreu no campo, da última quarta-feira (03/09), quando ocorreu a reapresentação do grupo.

Assim, o Peixe terá pelo menos mais nove dias de preparação para o seu compromisso seguinte. O planejamento do clube é que todos os atletas estejam à disposição do comandante argentino. No caso, os retornos do zagueiro João Basso e do meio-campista William Arão, que são dúvidas. A dupla ainda está em transição física do departamento médico para o campo.

Além disso, a expectativa é de que os últimos reforços também estejam aptos. No caso, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz, que já participam dos treinamentos com o restante do elenco. O outro reforço recém-contratado, Alexis Duarte, está a serviço da Seleção do Paraguai e integrará a preparação com o grupo somente após a data Fifa.

Neymar avalia se entrará em campo pelo Santos

Neymar, à princípio, tem condições físicas para enfrentar o Atlético, na próxima partida da equipe. A sua participação dependerá do veredito do astro e de seus representantes, já que há uma oposição que ele atue em gramados sintéticos, como é o caso da Arena MRV.

Até o momento, o único desfalque certo é o atacante Rolheiser, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Santos encara o Galo pela 23ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena MRV, no dia 14 de setembro. O Santos tem uma atenção especial ao retorno dos jogos, pois apenas disputa o Campeonato Brasileiro e se encontra em situação incômoda. Afinal, o Alvinegro Praiano está em 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento, com os mesmos 22 pontos do Vitória, o 17º colocado.

