Yago Dora homenageia Ronaldo Fenômeno com “corte cascão” em título mundial da WSL

Conquista inédita e premiação milionária

O brasileiro garantiu o histórico título mundial no Finals, em Fiji, ao derrotar o norte-americano Griffin Colapinto. A campanha incluiu vitórias em Portugal e Trestles, além de um vice-campeonato no Taiti.

Ao todo, ele faturou mais de R$ 3 milhões em premiações. Quantia esta que o concedeu o status de atleta da modalidade mais bem pago da temporada.

Segundo a CNN Brasil, apenas com a conquista em Fiji o surfista embolsou cerca de R$ 1 milhão. Ele liderou o ranking geral de premiações com R$ 3,06 milhões, seguido por nomes como Molly Picklum e Gabriela Bryan.

Base e futuro promissor de Yago Dora

O triunfo do paranaense tem, sobretudo, raízes familiares. Filho do treinador Leandro Dora, ele sempre contou com o apoio da mãe, Michelle, e da irmã, Ysa, que acompanharam de perto sua evolução.

“Desde quando a gente se mudou para cá sempre teve uma cena de surfe e skate muito forte. E eu tive a sorte do meu pai trabalhar como treinador de surfe”, relembrou à WSL em 2023.

Com a vitória, o surfista se juntou a Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira numa seleta lista para o Brasil. Todos conquistaram o título da categoria nos últimos 11 anos.

O surfista agora projeta manter a regularidade na elite e já mira a Olimpíada de Los Angeles, em 2028. O torneio servirá para ampliar ainda mais seu legado no surfe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.