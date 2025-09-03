Sampaoli chega em BH para assumir comando do Atlético Mineiro

Treinador argentino estava sem clube desde janeiro deste ano e fará sua segunda passagem pelo Galo / Crédito: Jogada 10

De volta ao comando do Atlético Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli chegou em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (3). Aliás, o treinador está na Cidade do Galo para participar da reapresentação do elenco às 16h. Sampaoli estava sem clube após ser demitido pelo Rennes, da França, em janeiro deste ano e estava morando no Rio de Janeiro. Dessa forma, veio do Aeroporto Galeão em voo fretado após acertar com o Galo até o final de 2027.

O treinador, portanto, chega acompanhado de quatro membros da sua comissão técnica: Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente). Em declaração divulgada pelo Atlético, Sampaoli comemorou o acerto. “Feliz por voltar aqui, agradecer pelo carinho das pessoas que se manifestaram na rede. Muita vontade e tomara que consigamos fazer o Galo muito maior”, disse. Essa é a segunda passagem do treinador argentino pelo Galo. Em sua primeira passagem pelo Atlético, Sampaoli ajudou a construir o que se tornaria o time multicampeão na temporada seguinte. Além do título mineiro, o técnico levou o Galo ao terceiro lugar no Brasileirão 2020, terminando três pontos atrás do campeão mineiro. Ao todo, portanto, somou 44 partidas, sendo 24 vitórias, nove empates e 10 derrotas.