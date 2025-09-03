Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sampaoli chega em BH para assumir comando do Atlético Mineiro

Treinador argentino estava sem clube desde janeiro deste ano e fará sua segunda passagem pelo Galo
De volta ao comando do Atlético Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli chegou em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (3). Aliás, o treinador está na Cidade do Galo para participar da reapresentação do elenco às 16h.

Sampaoli estava sem clube após ser demitido pelo Rennes, da França, em janeiro deste ano e estava morando no Rio de Janeiro. Dessa forma, veio do Aeroporto Galeão em voo fretado após acertar com o Galo até o final de 2027.

O treinador, portanto, chega acompanhado de quatro membros da sua comissão técnica: Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente). Em declaração divulgada pelo Atlético, Sampaoli comemorou o acerto.

“Feliz por voltar aqui, agradecer pelo carinho das pessoas que se manifestaram na rede. Muita vontade e tomara que consigamos fazer o Galo muito maior”, disse.

Essa é a segunda passagem do treinador argentino pelo Galo. Em sua primeira passagem pelo Atlético, Sampaoli ajudou a construir o que se tornaria o time multicampeão na temporada seguinte. Além do título mineiro, o técnico levou o Galo ao terceiro lugar no Brasileirão 2020, terminando três pontos atrás do campeão mineiro. Ao todo, portanto, somou 44 partidas, sendo 24 vitórias, nove empates e 10 derrotas.

Assim, Sampaoli assume a vaga de Cuca, que foi demitido semana passada e chega com a missão de tentar recuperar a temporada do Atlético. O Galo tem 24 pontos no Campeonato Brasileiro, dois a mais que o Vitória, primeiro no Z-4. Além disso, perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0 para o Cruzeiro. Vale lembrar ainda, que o Atlético também está nas quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o Bolívar.

