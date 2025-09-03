Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SAF do Fluminense pode ter cotas para menos afortunados

SAF do Fluminense pode ter cotas para menos afortunados

Fundo, que está sendo criado para comprar a SAF do Tricolor, apresenta uma cota mínima de R$ 10 milhões, no momento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A SAF do Fluminense deve apresentar uma novidade entre as demais já adotadas pelos clubes brasileiros. A administradora do fundo, a LZ Sports, estuda um modelo em que sócios “menos afortunados” possam compra cotas de R$ 200 mil. O investimento, aliás, será sobretudo aos sócios-torcedores do clube. A informação é do colunista Lauro Jardim, do “O Globo”.

A cota mínima, no momento, para quem quiser investir é de R$ 10 milhões. Ou seja, somente para os milionários. A SAF, entretanto, ainda terá que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e por uma assembleia geral, ou seja, pelos sócios. A reunião será no dia 8 de setembro para tratar do tema.

O Banco BTG informou que a proposta ao Fluminense será até o final desta semana. Portanto, a diretoria tricolor se adiantou para agendar a reunião do Conselho Deliberativo, já que isso demanda um tempo mínimo de acordo com o Estatuto. Caso o Banco BTG atrase a entrega do documento, a reunião será mantida, mas serão comunicados os avanços, segundo o “ge”.

A SAF do Fluminense

O modelo da SAF do Fluminense contará com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter papel relevante na SAF, atuando como CEO.

A Lazuli Partners, uma gestora de investimentos, subsidiária LZ Sports, futura administradora da empresa, reuniu os cotistas. O grupo de 15 torcedores contará com nomes como o controlador do BTG Pactual, André Esteves; o diretor-geral da Frescatto, Thiago De Luca; o co-fundador do Absoluto Partners, José Zitelmann; e integrantes da família Almeida Braga, da Icatu Seguros.

A reunião do Conselho Deliberativo deve ter transmissão no canal oficial do Fluminense no YouTube, a FluTV, assim como ocorreu no último encontro sobre a SAF, em abril.

Fundo pretende investir valor bilionário na SAF do Fluminense

O fundo que a Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense promete investir R$ 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos, além de assumir a dívida de R$ 865 milhões. Dessa forma, o foco será nos resultados esportivos antes da busca por retorno financeiro.

Assim, haverão obrigações por parte dos investidores, com foco em um aporte relevante no momento da compra e outros pagamentos nos primeiros anos. Além disso, haverão outros parâmetros, como ter uma das maiores folhas salariais do país. O fundo também deseja investir na modernização de Xerém e no futebol feminino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar