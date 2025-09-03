SAF do Fluminense pode ter cotas para menos afortunados

Fundo, que está sendo criado para comprar a SAF do Tricolor, apresenta uma cota mínima de R$ 10 milhões, no momento / Crédito: Jogada 10

A SAF do Fluminense deve apresentar uma novidade entre as demais já adotadas pelos clubes brasileiros. A administradora do fundo, a LZ Sports, estuda um modelo em que sócios “menos afortunados” possam compra cotas de R$ 200 mil. O investimento, aliás, será sobretudo aos sócios-torcedores do clube. A informação é do colunista Lauro Jardim, do “O Globo”. A cota mínima, no momento, para quem quiser investir é de R$ 10 milhões. Ou seja, somente para os milionários. A SAF, entretanto, ainda terá que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e por uma assembleia geral, ou seja, pelos sócios. A reunião será no dia 8 de setembro para tratar do tema.

O Banco BTG informou que a proposta ao Fluminense será até o final desta semana. Portanto, a diretoria tricolor se adiantou para agendar a reunião do Conselho Deliberativo, já que isso demanda um tempo mínimo de acordo com o Estatuto. Caso o Banco BTG atrase a entrega do documento, a reunião será mantida, mas serão comunicados os avanços, segundo o “ge”. A SAF do Fluminense O modelo da SAF do Fluminense contará com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter papel relevante na SAF, atuando como CEO. A Lazuli Partners, uma gestora de investimentos, subsidiária LZ Sports, futura administradora da empresa, reuniu os cotistas. O grupo de 15 torcedores contará com nomes como o controlador do BTG Pactual, André Esteves; o diretor-geral da Frescatto, Thiago De Luca; o co-fundador do Absoluto Partners, José Zitelmann; e integrantes da família Almeida Braga, da Icatu Seguros. A reunião do Conselho Deliberativo deve ter transmissão no canal oficial do Fluminense no YouTube, a FluTV, assim como ocorreu no último encontro sobre a SAF, em abril.