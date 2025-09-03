Rivaldo analisa Seleção às vésperas dos jogos pelas Eliminatórias: ‘Está em um momento bem melhor’

Pentacampeão analisa a confiança da equipe, o impacto do trabalho de Ancelotti e o potencial dos novos convocados para os dois últimos jogos

Com a classificação garantida para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira chega com confiança renovada para os dois últimos confrontos das Eliminatórias. O time de Carlo Ancelotti, que terá o Maracanã lotado contra o Chile nesta quinta-feira (4), também começa a dar espaço para jovens talentos, reforçando a preparação para a Copa do Mundo.

Pentacampeão com a Seleção em 2002, Rivaldo avaliou o momento da equipe e a influência do treinador italiano na preparação para a Copa do Mundo. Ele destacou que após a chegada do novo técnico, um novo clima mais leve chegou ao vestiário da seleção Canarinho.

“Acho que o ambiente mudou bastante. Com a chegada do Ancelotti, muitas coisas ficaram para trás, esqueceram o que acontecia fora de campo. Hoje, todo mundo só pensa no novo treinador, na forma como ele vai armar a equipe e nos jogadores que vêm sendo convocados. O Brasil está em um momento bem melhor do que antes”, disse Rivaldo, em entrevista exclusiva à “Betfair”.

Para o ex-jogador da Seleção, a experiência do treinador, que venceu títulos importantes por onde passou, dá segurança ao grupo e ajuda a equipe a encarar os jogos com mais confiança e motivação. Com isso, Rivaldo projeta que a equipe entrará motivada nos próximos desafios contra Chile e Bolívia.

“Vejo o Brasil forte nestes próximos jogos. A equipe vai buscar manter o bom momento rumo à Copa do Mundo. Então, espero que faça um bom jogo. Tem tudo para ir bem no Maracanã e também contra a Bolívia, mesmo com a dificuldade da altitude. Acredito que, pela qualidade dos jogadores, o Brasil tem condições de conseguir as duas vitórias.”