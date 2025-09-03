Rigoni aparece no BID e vira opção para Crespo no São Paulo

Nesta quarta-feira (03), o nome do atacante Emiliano Rigoni apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, o argentino está liberado para estrear pelo São Paulo, sob o comando de seu compatriota Hernán Crespo.

Rigoni estava no futebol do México e retorna ao São Paulo por empréstimo até o fim da temporada, com opção de prorrogação por mais um ano, caso cumpra determinadas metas. Após deixar o Morumbis, passou pelo Austin FC, da MLS, nos Estados Unidos, e pelo León, do México. Em nenhum desses clubes deixou grande impressão: marcou apenas um gol em 17 jogos pelo León, além de dar uma assistência, números considerados tímidos.