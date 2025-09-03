Neymar se torna herdeiro de fortuna bilionária; entenda

Homem de negócios de extremo sucesso no Rio Grande do Sul decide incluir craque em seu testamento como futuro dono de seu patrimônio / Crédito: Jogada 10

Neymar tem chances de aumentar a sua fortuna por um motivo inesperado. Afinal, um empresário, de 31 anos, que não tem filhos e reside no Rio Grande do Sul, decidiu incluir o camisa 10 do Santos em seu testamento como futuro dono de todos os seus bens. A avaliação do patrimônio do homem de negócios gira em torno de R$ 1 bilhão. O homem decidiu formalizar a sua decisão em 12 de junho de 2025 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Na oportunidade em que houve o reconhecimento do documento, o empresário contou com a presença de duas testemunhas e também de um tabelião substituto. A informação ganhou repercussão nacional nesta semana e diversos veículos confirmaram a autenticidade.

O dono do património bilionário preferiu não expor a sua identidade e esclareceu que optou por escolher Neymar como o herdeiro de sua fortuna pela sua conexão com o jogador e semelhanças em suas rotinas. Além disso, ele citou que atualmente sofre com problemas de saúde. “Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Também sofro com difamação, sou muito ligado à família e a relação dele com o pai me lembra da minha mãe, que já faleceu. Mas, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia”, justificou o empresário. Em contato com a coluna “F5”, assessoria do astro indicou que não recebeu qualquer aviso oficial sobre o tema.