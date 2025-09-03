Mattos avalia janela do Santos e exalta Neymar: ‘Vai ajudar a Seleção na Copa’

O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, fez nesta quarta-feira (3) um balanço sobre a movimentada janela de transferências que trouxe oito reforços à Vila Belmiro. Durante a entrevista, no entanto, o dirigente aproveitou para projetar um futuro de protagonismo de Neymar, tanto no Peixe quanto na Seleção Brasileira. Sem entrar em detalhes sobre a renovação de contrato, que se encerra em 31 de dezembro, Mattos se mostrou confiante no impacto do atacante.

“Neymar é mais que um atleta. É um filho que o Santos tem, que brilhou no mundo e sempre se preocupou com o Santos. Tenho certeza absoluta de que irá crescer cada vez mais, como vem crescendo. Irá ajudar o Santos, ajudar a Seleção na Copa, será o protagonista que sempre foi, “disse o dirigente. Além disso, o diretor destacou ainda a importância do craque dentro e fora de campo. “Neymar é um dos principais jogadores em atividade no futebol mundial. Não só como atleta, mas como homem. Humildade, caráter, o pai que ele é. Ele é um exemplo para gerações. É uma pessoa que faz bem à sociedade com a fundação dele. Milhares de crianças são ajudadas a serem seres humanos cada vez melhores. Neymar é exemplo em tudo”, afirmou. Peso nas negociações Aliás, a presença de Neymar também funcionou como trunfo para atrair atletas na janela. O meia Victor Hugo, por exemplo, revelou que a idolatria pelo camisa 10 pesou na decisão de fechar com o Peixe.

” A presença do Neymar é uma arma para negociações. Todos desejam jogar com ele. Neymar pai traz credibilidade de agregar valores em patrocínios e tudo. Quem toca é o presidente Marcelo, quem dá a direção é o presidente. O Neymar é mais que um companheiro nosso. Está conosco, nos ajuda”, explicou o diretor. Reforços e saídas no Santos No total, o Santos acertou as chegadas dos laterais Igor Vinicius e Mayke; dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte; dos meio-campistas Willian Arão e Victor Hugo; além dos atacantes Caballero e Lautaro Díaz. Por outro lado, 17 jogadores deixaram o clube, entre eles Soteldo, vendido ao Fluminense, Luca Meirelles, negociado com o Shakhtar Donetsk, e João Paulo, emprestado ao Bahia. Também saíram nomes como Diego Pituca, Julio Furch e Gil, que aliviaram a folha salarial.