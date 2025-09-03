Internacional confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan

Saída de Wesley do Colorado foi motivada pela dificuldade em manter o rendimento da temporada anterior, quando chegou ao clube / Crédito: Jogada 10

O Internacional comunicou, nesta quarta-feira (03), que o atacante Wesley não faz mais parte do elenco. Isso porque o Colorado anunciou a venda do jogador para o Al-Rayyan, do Qatar. O jogador chegou ao Inter no início do ano passado cercado de de desconfiança pela passagem discreta no Cruzeiro. Ele teve performance surpreendente, pois se tornou titular absoluto ainda sob o comando de Eduardo Coudet. Posteriormente, já na era Roger Machado, ele aprimorou sua performance e terminou a temporada como um dos destaques da equipe. Afinal, ele foi o artilheiro do Internacional no Campeonato Brasileiro passado, com 11 gols.

Entretanto, neste ano não conseguiu ter êxito na missão de manter o nível de atuação de 2024. Até porque entrou em uma má fase até mesmo pela ausência de gols. A única vez que ele balançou as redes adversárias foi em duelo contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. Deste modo, o atacante é mais um atleta brasileiro que será comandado pelo técnico português Artur Jorge, campeão da Libertadores com o Botafogo. Internacional se posiciona sobre venda do atacante O clube se manifestou nas redes sociais para sinalizar a conclusão do negócio.

“O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência em definitivo do atacante Wesley. Pelo Colorado, o atleta disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu 6 assistências. O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira”.