Globo expande exibição multiplataforma com novo acordo para GE TV

Novo projeto da emissora estreia nesta quinta-feira (04) para o duelo entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias, no Maracanã
A Globo firmou mais um passo ousado para consolidar a ‘GE TV’ no mercado digital e agora transmitirá eventos esportivos também pelo TikTok. Os moldes seguirão os mesmos do Youtube, ou seja, exibições gratuitas e inclusas no pacote do novo canal da emissora.

Segundo a Folha de S. Paulo, o acordo prevê exibição de jogos ao vivo, bastidores e momentos em tempo real. A estreia do projeto da Globo acontece já nesta quinta-feira (04), com a transmissão de Brasil x Chile, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã.

O canal estreia com foco em transmissões ao vivo, mas também em resenhas esportivas. Além de futebol, já estão confirmados eventos como NFL, Liga das Nações de Vôlei, WSL e Skate League.

Além disso, o time escalado reúne nomes conhecidos: Jorge Iggor na narração, Bruno Formiga e Luana Maluf nos comentários, e Mariana Spinelli e Fred Bruno na apresentação.

Expansão multiplataforma

A parceria com o TikTok soma-se ao caráter multiplataforma do projeto. Isso porque a ‘GE TV’ também estará disponível no Globoplay, YouTube, Samsung TV Plus, Claro e no portal ge.globo. Ainda em setembro, passa a ser acessível nas TVs LG e TCL.

 

Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo, destacou que a iniciativa reafirma a liderança da emissora na inovação de distribuição de conteúdo.

“Com essa iniciativa, reafirmamos nossa liderança na inovação de formatos e distribuição de conteúdo. Abrimos novas janelas para o esporte brasileiro no ambiente digital”, disse.

Já Eduardo Lorenzi, diretor de operações do TikTok na América Latina, reforçou o impacto da parceria.

“O TikTok é um espaço onde o esporte se reinventa todos os dias. A parceria une informação, entretenimento e a linguagem única da nossa comunidade”, declarou.

Bastidores da GE TV

Apesar do entusiasmo com o lançamento, o projeto não escapou de controvérsias. Nos bastidores, por exemplo, parte da equipe esportiva da Globo demonstrou insatisfação com privilégios comerciais concedidos aos novos profissionais.

Isso porque narradores e apresentadores esportivos da TV aberta detêm limitações no uso de suas redes, enquanto os profissionais do novo projeto poderão explorar tais publicidades em seus perfis. A informação também é da coluna F5.

A insatisfação resultou em pauta durante uma reunião com o diretor de Esportes da Globo. Renato Ribeiro garantiu que todos seguirão as mesmas regras comerciais.

Um novo jogo no digital

O acordo viabiliza ainda mais acesso e conexão com públicos jovens, cada vez mais presentes na plataforma. A iniciativa também reforça a estratégia da Globo de diversificar a entrega de conteúdo para concorrer diretamente com a ‘CazéTV’.

