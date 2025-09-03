Globo expande exibição multiplataforma com novo acordo para GE TV

Uma publicação compartilhada por Globo Ads (@globoads)

Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo, destacou que a iniciativa reafirma a liderança da emissora na inovação de distribuição de conteúdo.

“Com essa iniciativa, reafirmamos nossa liderança na inovação de formatos e distribuição de conteúdo. Abrimos novas janelas para o esporte brasileiro no ambiente digital”, disse.

Já Eduardo Lorenzi, diretor de operações do TikTok na América Latina, reforçou o impacto da parceria.

“O TikTok é um espaço onde o esporte se reinventa todos os dias. A parceria une informação, entretenimento e a linguagem única da nossa comunidade”, declarou.

Bastidores da GE TV

Apesar do entusiasmo com o lançamento, o projeto não escapou de controvérsias. Nos bastidores, por exemplo, parte da equipe esportiva da Globo demonstrou insatisfação com privilégios comerciais concedidos aos novos profissionais.

Isso porque narradores e apresentadores esportivos da TV aberta detêm limitações no uso de suas redes, enquanto os profissionais do novo projeto poderão explorar tais publicidades em seus perfis. A informação também é da coluna F5.

A insatisfação resultou em pauta durante uma reunião com o diretor de Esportes da Globo. Renato Ribeiro garantiu que todos seguirão as mesmas regras comerciais.

Um novo jogo no digital

O acordo viabiliza ainda mais acesso e conexão com públicos jovens, cada vez mais presentes na plataforma. A iniciativa também reforça a estratégia da Globo de diversificar a entrega de conteúdo para concorrer diretamente com a ‘CazéTV’.

