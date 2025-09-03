Fortaleza busca técnico que consiga fechar a casinha e sair do Z4

Jair Ventura e Eduardo Baptista, ambos treinando equipes da Série B, estão entre os cotados para assumir o Leão na reta final da temporada

A diretoria do Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva e já busca alternativas para a sequência da temporada, em que luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O novo comandante precisa resolver os problemas defensivos do Leão.

Em dez jogos sob o comando de Renato Paiva, o português venceu apenas uma partida e viu o time sofrer 17 gols. A diretoria avalia que precisa ajustar o sistema defensivo para sair do Z4. No total do Brasileirão, o Fortaleza sofreu 34 gols em 21 rodadas e acumula saldo negativo de 14. A pontuação também preocupa: só 15 pontos, sete a menos que o primeiro clube fora da zona.