Flamengo precisaria virar SAF para ter estádio em 2029, afirma Bap

Gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até a data
O Flamengo se reuniu com a Prefeitura, na última semana, e assumiu o compromisso de construir o estádio no Gasômetro, mas não até 2029. O terreno está localizado no Centro do Rio de Janeiro, na região do Porto Maravilha. O presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, explicou que o clube teria que virar SAF para construção do estádio na data prevista inicialmente.

“Havia uma série de condicionantes para que a gente pudesse avançar, impostas no edital. À medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial, nos deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis de serem executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurá-lo em 2029”, disse Bap à FlamengoTV.

“Quando passamos pela parte da viabilidade econômica, com a realidade da taxa de juros no Brasil, ficou claro que, para construir o estádio no prazo pré-acordado, teríamos que abrir mão da performance esportiva. Provavelmente, seria necessário transformar o Flamengo em SAF. Fizemos uma proposta para a Prefeitura e entendemos que o sonho continua de pé. O Flamengo terá seu estádio, mas não tão rapidamente quanto se imaginava”, finalizou.

O Flamengo segue avançando nos estudos de viabilidade e no desenvolvimento do projeto do novo estádio. Na visão do clube, essa fase é considerada fundamental para garantir que a iniciativa realmente saia do papel.

Avaliações antes de avançar com o processo

Vale lembrar que, no ano passado, a gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até 2029. Contudo, após as eleições, o mandatário eleito, Bap, deixou claro que pretende ter calma com os estudos sobre a região antes de avançar nos processos para a tão sonhada arena.

De acordo com o clube, os estudos farão uma análise da contaminação do solo, conduzida pela empresa Aecom. Além disso, farão a investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definição da estratégia de descontaminação. O foco também será em levantar os custos e prazos necessários para a execução dessa etapa de remediação.

Por fim, outro estudo é o levantamento dos dados geotécnicos que subsidiarão os cálculos estruturais, a definição da tipologia e o refinamento dos custos das fundações do estádio. O clube pretende refinar todas as características planialtimétricas e as interferências existentes. Além de avaliar o impacto sobre a vegetação e a identificação de eventuais ações de remediação e compensação ambiental.

