Corinthians quer esvaziar o DM lotado durante a Data-Fifa

Timão tem Yuri Alberto, José Martínez e Matheuzinho próximo do retorno, mas deve demorar para voltar a contar com outros dois atletas / Crédito: Jogada 10

Após dois dias de descanso, o Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira (3) no CT Dr. Joaquim Grava com um objetivo claro: recuperar o maior número possível de titulares lesionados. O Timão tenta esvaziar o DM antes do duelo contra o Athletico-PR, no próximo dia 10, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Três jogadores importantes estão em fase final de recuperação. Yuri Alberto, que passou por cirurgia de hérnia inguinal em 13 de agosto, surpreende com evolução rápida e pode retornar em menos de um mês, contrariando a previsão inicial de dois a três meses de afastamento. Já o meia José Martínez, operado em 20 de agosto por conta de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, treina com uma tala de proteção e avança no processo de transição física.

Outro que deve estar à disposição é o lateral-direito Matheuzinho, fora do último jogo por conta de uma sobrecarga muscular na coxa direita. Ele não teve lesão diagnosticada. Assim, deve estar apto para o próximo compromisso. A situação mais incerta é a de Raniele. O volante deixou o clássico contra o Palmeiras com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas o clube não divulgou detalhes sobre o grau da contusão nem prazo de recuperação. Já André Carrillo, em tratamento de cirurgia para correção de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, não será opção nesta retomada. O peruano tem retorno considerado apenas em longo prazo. “Nós estamos aguardando a recuperação desses jogadores, tendo a consciência de que apenas o Carrillo será uma situação um pouco mais morosa. Expectativa é positiva, estamos fazendo de tudo para podermos ter o máximo de jogadores possível para o jogo do retorno, já que é uma competição que não tem volta”, disse o técnico Dorival Júnior.

Drorival pretende aprimorar a parte coletiva Além do foco nas recuperações, a comissão técnica pretende aproveitar a pausa da Data Fifa para fortalecer o coletivo. Afinal, nos últimos dez jogos, o Corinthians somou quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e nove sofridos. “Expectativa muito positiva, em razão daquilo que já vi a equipe produzir quando tivemos todos os jogadores recuperados e à disposição. Quando isso não aconteceu, tivemos que fazer improvisos, nos faltaram algumas características, que eu pontuo como essenciais”, completou Dorival. Após o compromisso diante do Athletico-PR, o Timão encara o Fluminense no dia 13, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para este jogo, a ausência certa é Breno Bidon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.