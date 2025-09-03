Corinthians encerra janela com transfer ban e apenas dois reforços no ano

Timão trouxe apenas Angileri e Vitinho na temporada e não trouxe novos nomes para encorpar o elenco em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Corinthians encerrou a janela de transferências sem conseguir derrubar o “transfer ban” imposto pela Fifa em 12 de agosto. Dessa forma, o clube termina a temporada 2025 com apenas dois reforços oficiais: o lateral-esquerdo Angileri, contratado em fevereiro, e o atacante Vitinho, registrado um dia antes da sanção. No papel, houve ainda a compra do zagueiro Cacá, que atuou em 2024 emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão. A aquisição foi obrigatória, já que estava prevista em contrato em caso de metas cumpridas. Contudo, até mesmo o técnico Dorival Júnior, crítico da falta de reforços, mostrou certa ”aceitação”.

“Eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta. Tenho que aprender a conviver. O nosso elenco é enxuto e precisaremos improvisar ao longo da competição”, disse o treinador, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras. O bloqueio da Fifa foi aplicado por causa de uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna, pela compra do zagueiro Félix Torres. Com juros, o débito já chega a cerca de R$ 40 milhões. O clube tentou recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas não obteve sucesso. Mesmo assim, o departamento de futebol chegou a negociar com quatro jogadores, entre eles o atacante Agustín Anello, do Boston River-URU, acreditando até a semana passada que poderia reverter a punição. O presidente Osmar Stábile, eleito recentemente após ocupar o cargo interinamente, apresentou propostas ao Santos Laguna, incluindo a mais recente: pagamento de 70% à vista e o restante em duas parcelas. O clube mexicano, porém, recusou, alegando desconfiança na diretoria corintiana.