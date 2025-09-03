Confiança x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Confiança x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragemEm busca de um título inédito, o embalado Dragão recebe o Esquadrão no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste
A Copa do Nordeste de 2025 conhece nesta quarta-feira (3) o primeiro capítulo de sua grande final. O Confiança recebe o Bahia às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju, para o jogo de ida da decisão. A partida coloca frente a frente a surpresa da competição contra o time de melhor campanha geral.
O duelo inicia uma disputa de 180 minutos pelo título. O Confiança, que faz uma final inédita, aposta na força de sua casa para tentar construir uma vantagem para o jogo de volta, no sábado (6), em Salvador. Já o Bahia, que tem a vantagem de decidir em casa, quer um bom resultado para se recuperar de uma derrota dura no fim de semana e ficar mais perto da taça.
Onde assistir
Os canais SBT, Premiere e ESPN e a plataforma de streaming Disney+ transmitem o jogo ao vivo.
Como chega o Confiança
O Confiança chega para a final vivendo uma grande fase na temporada, apesar da frustração na Série C. A equipe sergipana tem apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, uma sequência que a fez brigar pelo acesso na terceira divisão até a última rodada. Na Copa do Nordeste, o time eliminou Vitória e CSA para chegar a esta decisão inédita.
O técnico Luizinho Vieira, no entanto, tem uma crise de desfalques para administrar. São sete ausências, todas por questões contratuais. O goleiro titular Felipe Scheibig não renovou o contrato, enquanto outros seis jogadores chegaram ao clube após o período de inscrições, obrigando o treinador a escalar uma equipe bastante modificada.
Como chega o Bahia
O Bahia chega a Aracaju precisando juntar os cacos após um resultado desastroso no Brasileirão. Apesar da ótima campanha que o mantém no G4 da Série A, a equipe vem de uma goleada sofrida por 5 a 1 para o Mirassol. O time de Rogério Ceni aposta na melhor campanha geral da Copa do Nordeste para se reerguer e buscar o título.
A situação do Tricolor é ainda mais complicada pelo grande número de desfalques. São dez no total. Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick e Erick Pulga estão no departamento médico. Os reforços João Paulo, Sanabria e Luiz Gustavo não foram inscritos. Para completar, o meia Jean Lucas e o lateral Santiago Arias estão servindo às suas seleções.
CONFIANÇA X BAHIA
Copa do Nordeste – Final (Jogo de ida)
Data e horário: 3 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)
CONFIANÇA: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Vitinho; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Fredi Lippert (Ramos Mingo) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky (Cauly), Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir: SBT, Premiere, ESPN e Disney+
