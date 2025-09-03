Confiança x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em busca de um título inédito, o embalado Dragão recebe o Esquadrão no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira (3), A Copa do Nordeste de 2025 conhece o primeiro capítulo de sua grande final. O Confiança recebe o Bahia às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju, para o jogo de ida da decisão. A partida coloca frente à frente a surpresa da competição contra o time de melhor campanha geral.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra. Deyvid Xavier já avisou que ficará responsável pelos comentários. Por fim, Wanderlei Lim tem a incumbência das reportagens.