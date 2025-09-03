Colômbia x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Colombianos se garantem na Copa de 2026 caso vençam este jogo em casa. Bolivianos jogam a última cartada pelo sonho do Mundial / Crédito: Jogada 10

Colômbia e Bolívia jogam nesta quinta-feira, 4/9, em Barranquilla, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. É uma partida de extrema importância para ambas as seleções. A Colômbia está em quinto lugar com 22 pontos, depois de cair muito de produção nas últimas rodadas. Porém, caso vença, garante sua classificação para o Mundial nos EUA, México e Canadá. Contudo, um tropeço complica muito. A Bolívia está em oitavo lugar com 17 pontos. Como na América do Sul as seis primeiras vão direto à Copa e o sétimo joga a repescagem, os bolivianos precisam pontuar, pois estão um ponto atrás da Venezuela. Caso perca, será praticamente a eliminação. Afinal, na última rodada, precisaria vencer o Brasil, em casa (El Alto), e ainda torcer por combinações favoráveis.

Mas vale lembrar que a Colômbia, mesmo com tanta irregularidade, é favorita. Em sete oportunidades, enfrentou a Bolívia em Barranquilla pelas Eliminatórias — e venceu todas. Onde assistir O canal SporTV 3 transmite a partir das 20h30 (de Brasília). Como chega a Col ômbia? A equipe tem um desfalque e uma surpresa na lista dos convocados. Quem está fora é um de seus melhores atacantes no momento, Jhon Durán, que se machucou na rodada passada do campeonato turco defendendo o Fenerbahçe. A surpresa está no ataque: o veterano Dayro Moreno, de 39 anos. Desde 2016 ele não era convocado e estará de volta como uma das opções do técnico Nestor Lorenzo para o setor ofensivo. Outro veterano que joga pouco no clube, mas vai bem na seleção e é ídolo, é James Rodríguez. O agora jogador do León (MEX) está confirmado no time titular mais uma vez. “A Bolívia é organizada e vamos entrar muito focados. Cometemos o erro de subestimar os adversários nas últimas rodadas, como foi o caso do Peru. Por isso, será fundamental controlar os nervos e não se deixar levar. Espero que o torcedor apoie sempre, nas horas boas e ruins. Do ponto de vista mental, estamos controlando a ansiedade”, disse o treinador Lorenzo.

Como chega a Bolívia? A boa notícia para a Bolívia é que o capitão Luis Haquín voltou à zaga central após suspensão na rodada passada e formará a dupla com Efraín Morales. O treinador Óscar Villegas aposta na solidez da defesa para conseguir sucesso na Colômbia. Mesmo com Haquín jogando pouco no Al-Ta’ain da Arábia, ele colocará Arroyo no banco. O zagueiro Chávez, suspenso após ser expulso na rodada passada diante do Chile, retorna. Já Ramiro Vaca e Céspedes, presenças frequentes na seleção, não foram convocados, o que foi uma surpresa. Por sua vez, o garoto Miguelito, ex-Santos e agora no América-MG, comandará o ataque boliviano e o treiandor espera que ele mantenha a sua eficácia: em dez jogos na competição, fez seis gols e tornou-se o sucessor ideal para o aposentado Marcelo Moreno. Mas há um grande temor: a Bolívia enfrenta a Colômbia com oito jogadores pendurados: Miguel Terceros, Villamil, Roberto Fernández, Diego Medina, Enzo Monteiro, Robson Matheus, Villarroel e Arroyo. Desta lista, quem receber amarelo em Barranquilla não enfrentará o Brasil.

“Não temos outra opção senão coneguir um bom resultado nesta quinta-feira. Assim, vou com força máxima, independentemente se tenho muitos pendurados”, disse o treinador Villegas. COLÔMBIA X BOLÍVIA Eliminatórias da América do Sul – 17ª rodada (penúltima)

Data e horário: 4/9/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas (Mier); Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Ríos, Lerma e John Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz (Suárez). Técnico: Nestor Lorenzo

BOLÍVIA: Viscarra; Medina, Haquín, Morales e Sagredo; Ervin Vaca, Villaroel (Robson Matheus) e Cuéllar; Paniagua, Villamil e Miguelito. Técnico: Óscar Villegas

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro e Pablo González (Ambos ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)