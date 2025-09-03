Clube italiano oficializa Lorran, emprestado pelo Flamengo

O jovem de 19 anos assinou vínculo com o Pisa até junho de 2026 e pode estrear no domingo contra a Udinese, pelo Italiano

“Estou muito feliz de estar aqui. Espero vocês em breve lá no estádio. Bora!”

O Pisa, da Itália, anunciou, nesta quarta-feira (3), a contratação de Lorran, emprestado pelo Flamengo. O jovem de 19 anos assinou vínculo com o novo clube até junho de 2026. O Rubro-Negro, afinal, cedeu o meia-atacante por 500 mil euros (R$ 3,1 milhões), com obrigação de compra por 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões). Em vídeo publicado pelos italianos, o jogador celebrou o acordo.

O meia-atacante já está na Itália e pode estrear no domingo, às 10h (de Brasília), quando o Pisa recebe o Udinese, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. É a primeira vez em 34 anos que a equipe disputa a elite do futebol nacional.

Lorran quase deixou o Flamengo antes

O atacante teve negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia.

Lorran surgiu como uma das grandes joias do Fla e chegou a ter boa sequência de jogos. Ele, porém, caiu de rendimento e passou a ficar de lado ainda com Tite e não conseguiu sequência com Filipe Luís. Ele sequer participou da pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco principal do Flamengo.

Em agosto do ano passado, o clube renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões).